Borç kavgası kanlı bitti: Zanlı gözaltına alındı!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 18:01

Güncelleme: 11.08.2023 - 18:01

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşanan borç kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, Osman Bal ile N.Y. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.Y., Bal'a bıçakla saldırdı. Bal, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.Y. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.