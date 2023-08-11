Borç kavgası kanlı bitti: Zanlı gözaltına alındı!

N.Y. adlı kişi, borç meselesi nedeniyle tartıştığı Osman Bal'ı bıçaklayarak öldürdü. Zanlı N.Y. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 18:01
Borç kavgası kanlı bitti: Zanlı gözaltına alındı!
Abone Ol google-news

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Arifbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşanan borç kavgası kanlı bitti.

Edinilen bilgiye göre, Osman Bal ile N.Y. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.Y., Bal'a bıçakla saldırdı. Bal, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.Y. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


bıçak borç gözaltı kavga tartışma sakarya

İlgili Haberler

Yol verme kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü araç sürücünü bıçakladı!

Yol verme kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü araç sürücünü bıçakladı!
Otopark kavgası kanlı bitti: Polis memuru komşusunu öldürdü!

Otopark kavgası kanlı bitti: Polis memuru komşusunu öldürdü!
Samsun'da borç tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti!

Samsun'da borç tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti!

En Çok Okunan Haberler