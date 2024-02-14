Akraba ziyaretine gelen ailenin aracının camları kırıldı

Çankırı'dan Avcılar'da oturan akrabalarına misafirliğe gelen ailenin otomobiline gece taşlı saldırı düzenlendi. Sabah emniyetten gelen telefonla durumdan haberdar olan aile dışarı çıktığında, otomobillerinin camlarının kırıldığını gördü.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:13
Abone Ol google-news

Olay, geçen pazar sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi, Yoluç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çankırı'dan akraba ziyaretine gelen Eroğlu ailesi sabah emniyetten gelen telefonla şok yaşadı.

Emniyetten gelen telefonda aileye ait 18 AE 422 plakalı otomobilin camlarının kırıldığı belirtildi. Otomobilin yanına giden aile, camların ve sunroofunun taşla kırıldığını gördü. Polis, otomobilin camlarını kıran kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Göz Atın
Bolu Dağı’nda sis nedeniyle 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Bolu Dağı’nda sis nedeniyle 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
Kars-Ardahan karayolu ulaşıma kapatıldı!

Kars-Ardahan karayolu ulaşıma kapatıldı!

EROĞLU: POLİS ARAYINCA ÖĞRENDİM

Saldırıya uğrayan otomobilin sürücüsü Seyit Abdullah Eroğlu, "Eve geç geldim, gece 03.00'ten sonra evime gittim arabayı park edip. Bugün sabah polis aradı. Arabanın başına gittik. Geldiğimizde bu haldeydi. İçinden bir şey çalınmamış, içinden taş çıktı. İçinde hiçbir şey yoktu zaten, çalınacak bir şey yoktu. Belki direksiyonu, ekranı falan alabilirlerdi ama alamamışlar, fırsat bulamadılar. Hiç şüphelendiğimiz biri yok, akşam trafikte de bir şey olmadı. Gelmişler camı kırmışlar, kamera aradık ama bulamadık. Polise gittik tutanak tuttular" dedi.


Avcılar haberleri araç haberleri Cam haberleri taşlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü 5 yaralı
Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yeni ayrıntılar... Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: Pınar Birkoç olay günü 'turist hat' almış

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında yeni ayrıntılar... Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: Pınar Birkoç olay günü 'turist hat' almış
40 polis şehit olmuştu... Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin davada yeni gelişme

40 polis şehit olmuştu... Beşiktaş'taki terör saldırısına ilişkin davada yeni gelişme
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!

Son dakika... Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: Göçük altında işçiler var!
Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere… Sivas’ta 3 tanesi peş peşe görüntülendi!
Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: 'Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın'

Prof. Dr. Ahmet Ercan tek tek sıraladı: 'Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu illere taşınsın'
Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!

Carlo Ancelotti ‘Arda Güler’ dedi, oğlu engel oldu!
Erzincan İliç’te altın madeni faciası... Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: 'İşçilerin 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda'

Erzincan İliç’te altın madeni faciası... Bakan Yerlikaya'dan yeni açıklama: 'İşçilerin 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda'
Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!

Meteoroloji’den Antalya için kritik uyarı: Turuncudan yeşile döndü!
Erdoğan’ın yeni nesillerin yetiştirilmesi için Diyanet’e de görev vermesine eğitimcilerden tepki: Tarikatların etkisi artar

Erdoğan’ın yeni nesillerin yetiştirilmesi için Diyanet’e de görev vermesine eğitimcilerden tepki: Tarikatların etkisi artar
Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!

Sinem Kobal’dan romantik aşk kareleri!