Akrabalar arasında 'tarla sürme' kavgası: 3 yaralı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 14:23

Güncelleme: 30.10.2023 - 14:24

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Çaltıözü Mahallesi'nde aynı tarlayı sürmek istedikleri ileri sürülen M.A. ve akrabası D.A. ile çocukları arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.’nın kardeşi T.A., akrabaları D.A. ile çocukları Ş.A. ve H.A.’yı bıçakla yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olayla ilgili M.A. ve T.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken T.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.