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Ankara'da işyerinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ankara’da bir şahıs işyerinde çıkan tartışmada çalışma arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:19
Ankara'da işyerinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Ankara'nın Çankaya ilçesi Fakülteler Mahallesi’nde bir işyerinde çalışan Y.S., gece tartıştığı mesai arkadaşı B.A.’yı bıçakladıktan sonra motosikletle kaçtı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, B.A.’yı yaralı olarak buldu.

Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan Y.S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin motosikletini ikametinin önünde bulan polis, şüpheliyi de adresine yakın bir inşaatta saklanırken buldu.

SUÇ ALETİ BULUNDU

Gözaltına alınan Y.S., ifadesinde yaralama olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüphelinin suç aleti bıçağı olayın gerçekleştiği sokağa attığını söylemesi üzerine suç aleti bıçak polis ekiplerince bulunarak muhafaza altına alındı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan B.A.’nın ise gece saat 03.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.


Ankara işyeri arkadaş bıçak

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