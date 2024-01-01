Akrabalar kahvehanede çatıştı: 3 ölü
Niğde'de Ramazan Gök kahvede karşılaştığı akrabaları Abdullah Gül ve Ramazan Gök'ü öldürdü. Ardından evine giden Gök, ölenlerin yakınlarının tüfekli saldırısında hayatını kaybetti.
Niğde'de akraba aileler arasındaki husumet katliama dönüştü.
Dehşet veren olay, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı
Ağcaşar Mahallesi’ndeki bir kıraathanede meydana geldi. 39 yaşındaki Ramazan
Gök, husumetli olduğu akrabası 43 yaşındaki Abdullah Gül ile 52 yaşındaki
Ramazan Gök’ün yanına gitti.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Gök, kıraathanede tartıştığı iki akrabasını tabancayla
vurup, kaçtı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gül ile
Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Daha sonra olayı öğrenen Gül ve Gök’ün yakınları B.G. ile
İ.G., cinayet şüphelisi Ramazan Gök’ün evine gitti. 2 şüpheli, evde buldukları
Gök’ü av tüfeğiyle öldürüp kaçtı.
Jandarma ekipleri şüphelilerden İ.G.’yi gözaltına aldı.
Firari B.G.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.