Akrabalar kahvehanede çatıştı: 3 ölü

Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:01

Niğde'de akraba aileler arasındaki husumet katliama dönüştü.

Dehşet veren olay, akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Ağcaşar Mahallesi’ndeki bir kıraathanede meydana geldi. 39 yaşındaki Ramazan Gök, husumetli olduğu akrabası 43 yaşındaki Abdullah Gül ile 52 yaşındaki Ramazan Gök’ün yanına gitti.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Gök, kıraathanede tartıştığı iki akrabasını tabancayla vurup, kaçtı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gül ile Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra olayı öğrenen Gül ve Gök’ün yakınları B.G. ile İ.G., cinayet şüphelisi Ramazan Gök’ün evine gitti. 2 şüpheli, evde buldukları Gök’ü av tüfeğiyle öldürüp kaçtı.

Jandarma ekipleri şüphelilerden İ.G.’yi gözaltına aldı. Firari B.G.’nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.