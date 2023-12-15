Kahvehanede tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı!

Uluborlu'da kahvehanede husumetli olduğu E.Y. tarafından tabancayla vurulan Fikret Akar, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 16:23
Kahvehanede tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı!
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Isparta'nın Uluborlu ilçesine bağlı Küçükkabaca köyünde saat 12.00 sıralarında, husumetli olan E.Y. (64) ile Fikret Akar (62) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.Y., tabancasını çekip Fikret Akar'a ateş etti. Başından vurulan Fikret Akar yere yığılırken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAÇAN ZANLI GÖZALTINA ALINDI!

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fikret Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akar'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan E.Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.


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