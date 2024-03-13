‘Akrabalar’ suç örgütüne operasyon: 35 tutuklama

Yayınlanma: 13.03.2024 - 12:52

Güncelleme: 13.03.2024 - 12:52

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, hava destekli Narkoçelik-6 operasyonunda sokak satıcı olarak bilinen ‘akrabalar’ çetesini düzenlediği operasyon ile çökertti.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddenin yanı sıra çok sayıda tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi. Aramalarda, bir kompresörün içine zulalanmış 10 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik dedektör köpeği 3 yaşındaki Hollanda Çoban Köpeği ‘temren’, hassas koku duyusu sayesinde araç içine gizlenmiş 181 kilogram uyuşturucu madde buldu.

PAROLALARI ORTAYA ÇIKTI

Satıcılar ile kullanıcılar arasındaki şifreli konuşmalarda; uyuşturucu maddeyi alıcıya yolladığını “kuş kümese geliyor”, elindeki maddeyi övmek için de “kuş taklacıdır, saatlerce uçar” şeklinde ifade ettikleri tespit edildi.

Merkez ilçelerin yanı sıra Ergani ve Bismil ilçesini de kapsayan operasyonda yakalanan 44 şüphelinin 35’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mart ayında yapılan operasyonlarda 516 kilogram esrar türevi uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 47 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.