Mersin'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Mersin'in Mezitli ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mezitli ve Erdemli'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptıklarını tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 2 kilo 87 gram esrar, 1 kilo 734 gram sentetik uyuşturucu, 122 uyuşturucu hap, tabanca, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 9 bin 400 lira, 105 dolar ve 100 bin İran riyali ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
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