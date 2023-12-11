Akrabaların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 12:32
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Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Yılan (30), Mehmet Y., Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindekiler yaptı. 

Çağrılan ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Şanlıurfa Akraba silahlı kavga

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