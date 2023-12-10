‘Kurtlar Vadisi’ ile gündeme gelmişti: İş insanına silahlı saldırı!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 10:26

Güncelleme: 10.12.2023 - 10:26

İstanbul Ataşehir Yunus Emre Caddesi üzerinde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olay iddialara göre, şu şekilde yaşandı. Sabah’ın aktardığı olaya göre,iş insanı Serdar Sözbir, cadde üzerinde seyir halindeyken bir kişinin silahla rastgele sağa sola ateş açtığını gördü. Aracının içinden ateş açan kişiye doğru seslenerek iddiaya göre onu uyardı.

Uyarıya sinirlenen kişi, araca yönelerek Sözbir'e 3 el ateş etti. Sözbir, yola devam ederek hastaneye gitti. Burada görevli sağlık çalışanları tarafından araç içinden sedye ile alınan Sözbir ameliyata alındı.

Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine götürülen Sözbir'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili polisin çalışması sürerken çevredeki görgü tanıklarının polise, "Sağa sola ateş açan bir kişi vardı. Aracıyla seyir halindeyden ateş eden kişiyi uyardı. Uyardığı kişi de birden araca yönelerek peş peşe ateş açtı" dedikleri iddia edildi. Polisin bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak saldırganı yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.

“HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR”

Konuyla ilgili konuşan Sözbir'in Avukatı ve İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Baran Akcan "Müvekkilimin hayati tehlikesi devam etmektedir. Tüm ailesi üzüntü içindedir. İstanbul'un göbeğinde uluorta insanların canına kast eden eşkiyaların varlığı hepimizi korkutmaya devam ediyor. Olayı en başından beri titizlikle takip eden emniyet güçlerimizi ve etkin bir soruşturmayı devam ettiren İstanbul Anadolu Başsavcılığımıza teşekkür ederim. Faillerin en kısa zamanda yakalancağından ve yargı önünde hesap vereceklerinden kuşku duymuyoruz" dedi.

Öte yandan Serdar Sözbir'in Üsküdar'da Kurtlar Vadisi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Sözbir Otelin hisseleriyle ilgili kardeşleriyle davalık olduğu haberleri gündeme gelmişti. Sözbir Otel, Kurtlar Vadisi dizisinde sıklıkla çekim alanı olarak kullanılmıştı.