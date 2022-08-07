Akrabaların kayısı toplama kavgası: 1 ölü

07 Ağustos 2022 Pazar, 13:40

Olay, 28 Temmuz öğlen saatlerinde Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Konukçu köyünde meydana geldi. 3 çocuk babası İlbeyi Karğın, iddiaya göre 27 Temmuz'da eşi Sündüz Karğın'ın babası Bekir Kep'e ait ağaçtan, eşinin halası İpek Karğın'a kayısı toplaması için yardıma gitti. Karğın'a, burada ağacın kendi arazileri içerisinde olduğunu söyleyen akrabaları Gürsel Kep ve eşi Zeynep Sırma Kep tarafından hakaret edilip, tehditte bulunuldu.

Evine dönen İlbeyi Karğın, gözlüğünün olmadığını fark edince, aramak için yeniden kayısı ağacının bulunduğu yere gitti. Tekrar karşısına çıkan Gürsel Kep, ağacın kendisine ait olduğunu belirterek, uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine Kep ve Karğın arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Yerden taş alıp Kep'e atmak istediği iddia edilen Karğın'ın dengesini kaybedip yüzüstü yere düştüğü öne sürüldü. Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karğın'ın olay yerinde öldüğü ortaya çıktı.

"YERDEN TAŞ ALACAKKEN DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ"

Mahkemede şahit olarak dinlenen Gürsel Kep'in eşi Zeynep Sırma Kep ise "Evde namaz kılıyordum. Eşim ise bahçedeki hasarlı su tesisatını onarıyordu. Gürsel Kep ile akrabamız olan İlbeyi Karğın'ın tartıştıklarını duydum. Evin önündeki harmana çıktım. İlbeyi'n eşim Gürsel'e yumrukla vurduğunu gördüm. Yanlarına gidip 'Enişte ne olursun git işine' dedim ve ikisini de ayırdım. Bu esnada İlbeyi yerden taş alıp eşime attı, eşim de başını eğdi taş eşime çarpmadı. İlbeyi Karğın tekrardan yerden taş alacakken dengesini kaydedip yüzüstü yere düştü. Bu esnada benim bağırmamla, yardıma gelenler İlbeyi'ye hastaneye götürdüler. İlbeyi Karğın ile kayısı yüzünden önceden tartışmamız olmuştu. Ben kendisine, 'Enişte bu arazi benim. Bırak da bu sene kayısı ben dökeyim' dedim. O da, 'Bu ağaç kayınvalidemin ağacı meyvesini toplayabilirim' dedi. Bunun üzerine başka bir tartışmamız ve münakaşamız olmamıştır. Hatta olaydan 3-4 gün önce bize misafirliğe gelmişlerdi" dedi.



GÜRSEL KEP TUTUKLANDI

Gürsel Kep, kasten öldürme suçundan tutuklanarak Erzincan'daki cezaevine gönderildi. Kaldırıldığı Erzincan Devlet Hastanesi'nde olay yerinde öldüğü anlaşılan İlbeyi Karğın ise yakınları tarafından İstanbul'a götürülerek toprağa verildi.

