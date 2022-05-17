Akrabaların taşlı, sopalı, silahlı kavgası yola taştı: 5 yaralı
Ağrı’da amca çocukları arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, 17 Mayıs Salı, saat 09.30 sıralarında Dörtyol Kavşağı'nda meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Amca çocukları olduğu öğrenilen iki taraf birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı.
Çıkan kavgada aynı aileden Necip Elmas, Sinan Elmas, Yüksel Elmas, Neriman Elmas ile o sırada yoldan geçen Emine Morkoyun adlı genç kız yaralandı.
3 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına aldı.
Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 silah ele geçirildi.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sinan ile Yüksel Elmas ameliyata alınırken, diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
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