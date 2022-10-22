Akrabalarını silahla yaralamıştı: Sebebi kan dondurdu
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde önün kestiği otomobile tabancayla ateş açıp içindeki akrabası Yunus K. (27) ile eşi Elif K.’yi yaralayan Emrah Kayadayı (33), tutuklandı. Kayadayı ifadesinde çiftten, boşanma aşamasındaki eşiyle yardımcı olmasını istediğini, olumsuz cevap alınca da olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Çukurhisar Mahallesi'nde oturan Emrah Kayadayı, önceki gün Eskişehir- Bursa kara yolunda otomobille önünü kestiği akrabası Yunus ve Elif K. çiftinin aracına rastgele tabancayla ateş edip, kaçtı. Yaralanan çift, çağırılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan Emrah Kayadayı'nın otomobili, Çamlıca Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. Kayadayı, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İfadesi alınan Kayadayı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
"ONLAR KABUL ETMEYİNCE TARTIŞTIK"
Emrah Kayadayı’nın ifadesinde akrabası olan çiften, boşanma aşamasındaki eşiyle yeniden barışması için aracı olmalarını istediğini belirterek, “Eşimi ben çok seviyorum. Akrabam olan çifte de yeniden barışmak için aracı olmalarını istedim. Onlar kabul etmeyince tartıştık ve bu olay meydana geldi” dediği belirtildi.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Karın ağrısıyla gitti, hamile olduğu ortaya çıktı