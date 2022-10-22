Akrabalarını silahla yaralamıştı: Sebebi kan dondurdu

22 Ekim 2022 Cumartesi, 14:41

Çukurhisar Mahallesi'nde oturan Emrah Kayadayı, önceki gün Eskişehir- Bursa kara yolunda otomobille önünü kestiği akrabası Yunus ve Elif K. çiftinin aracına rastgele tabancayla ateş edip, kaçtı. Yaralanan çift, çağırılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Emrah Kayadayı'nın otomobili, Çamlıca Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu. Kayadayı, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İfadesi alınan Kayadayı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

"ONLAR KABUL ETMEYİNCE TARTIŞTIK"

Emrah Kayadayı’nın ifadesinde akrabası olan çiften, boşanma aşamasındaki eşiyle yeniden barışması için aracı olmalarını istediğini belirterek, “Eşimi ben çok seviyorum. Akrabam olan çifte de yeniden barışmak için aracı olmalarını istedim. Onlar kabul etmeyince tartıştık ve bu olay meydana geldi” dediği belirtildi.