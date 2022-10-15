Akrabalar arasındaki silahlı kavgada mahalle bakkalı öldü
İzmir'in Konak ilçesinde R.Ç. eşiyle tartışırken, ayırmak için araya giren N.Ö.'yü pompalı tüfekle kovaladı. N.Ö. bakkala sığınırken, dükkana ateş açan R.Ç., bakkal sahibi Ufuk Tıkız'ı tüfekle öldürdü.
İzmir'in Konak ilçesinde R.Ç., eşiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada iddiaya göre, aynı mahallede yaşayan eşinin akrabası N.Ö., araya girdi.
Buna sinirlenen R.Ç., pompalı tüfeğini alıp N.Ö.'yü kovalamaya başladı. N.Ö., can havliyle Ufuk Tıkız'ın sahibi olduğu bakkala sığındı. R.Ç., bunun üzerine pompalı tüfeğini markete doğrultup ateşledi.
Saçmaların isabet ettiği market işletmecisi, evli ve 1 çocuk babası Tıkız, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Tıkız, ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tıkız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Ufuk Tıkız'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Soruşturma başlatan polis, R.Ç.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.
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