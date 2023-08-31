Cinci hocanın vukuatları bitmiyor! Akrabasını taciz ettiği öne sürüldü, linçten polis kurtardı

İstanbul Esenler'de sosyal medyada bir kadının vücuduna Arapça yazılar yazmasıyla gündeme gelen bu kez de aynı apartmanda oturduğu akrabası 22 yaşındaki Bahar E.'yi taciz ettiği iddia edilen sahte hoca Burhan Dalğali çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 20:23
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Esenler 'de kendisini hoca olarak tanıtan, eşleri ile arası kötü olan kadınları evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandıran Burhan Dalğali'nin bu kez aynı apartmanda oturan akrabası Bahar E.'yi taciz ettiği iddia edildi.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Mahalle halkı tarafından linç edilmek istenen Dalğali polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasıyla gözaltına alındı. Dalğali, emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI

Dalğali, Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Basit cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.


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Esenler Cinsel saldırı taciz

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