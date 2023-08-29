Cinsel saldırı soruşturması tamamlandı: Rammstein'ın solisti...

Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:01

Güncelleme: 29.08.2023 - 14:22

Alman metal müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda takipsizlik kararı verildi.

Berlin Savcılığı, 60 yaşındaki Lindemann'a yönelik birden fazla kişiye cinsel saldırıda bulunmak iddiasıyla yürütülen soruşturmayı durdurdu.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamındaki tüm suçlamalarla ilgili takipsizlik kararı verildi.

Haziran ayında savcılığa Lindemann hakkında çok sayıda suçlama yöneltilmiş, bu suçlamaların mağdur olduğu iddia edilen kişiler tarafından değil, üçüncü kişiler tarafından yapıldığı belirtilmişti.

Lindemann'ın avukatları, iddiaları "gerçek dışı" olarak nitelendirerek suçlamaları reddetmişti.

1993 yılında kurulan Alman metal müzik grubu, gerek Almanya gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinde bazı albümlerindeki parçalarıyla birçok kez müzik listelerinin üst sıralarında yer aldı.