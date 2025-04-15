İstanbul'da ortakların kavgasında kan aktı: Otel müşterisi öldü!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 10:49

Güncelleme: 15.04.2025 - 10:49

Pendik, Yenişehir Mahallesinde 27 Mart 2025 tarihinde saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda bir lokanta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay sırasında içeride müşteri olarak bulunan Koray İspir vurularak hayatını kaybetti; E.G. (29) ve Y.T. (45) ise yaralandı.

KAÇIŞ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde bir otomobilden ateş açılmasının ardından çevredekilerin korku içinde kaçtığı anlar görülüyor.

ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada görüntülerdeki plakası sökülmüş aracın izini sürdü. Aracın lokantanın ortaklarından birine ait olduğu belirlendi. Soruşturmada lokantanın ortaklarından iki aile arasındaki alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumet bulunduğu belirlendi. Husumet sonucu ailelerden birinin kendi lokantasını kurşunlattığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan kişilerin kimliklerini belirledikten sonra operasyon için düğmeye bastı. Baskınlarda azmettirici olduğu iddia edilen A.G.(35), olayda silah kullanan M.S.(20), olay sırasında aracı kullanan Ö.K.(24), M.B.(27), G.B.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerin olayda kullandığı otomobil ise bir otoparkta bulundu.Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.