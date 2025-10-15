Aksaray'da acı olay... Gazdan zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.10.2025 09:45:00
DHA
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 yaşındaki Meryem Ölmez ve 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray'da Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta 4 katlı binan 1'inci katında saat 22.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; köyden evine dönen Mehmet Ölmez, kapıyı açıp girdiği evde 3 yıllık eşi Meryem (21) ve oğlu Halil İbrahim Ölmez'i (1) kanepede hareketsiz yatarken buldu. Ölmez, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine eve gelen ekipler, sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Meryem Ölmez’i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Halil İbrahim Ölmez’i de özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan anne ve oğlu doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Çağırılan doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, evdeki sızıntı nedeniyle gaz akışını kesti. Anne ve oğulun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Bu arada evin girişinde küçük Halil İbrahim’in çocuk arabası ile oyuncaklarının olduğu görüldü. Olaya ilişkin inceleme sürüyor. 

