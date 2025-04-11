Sobadan sızan gazdan zehirlenen imam öldü

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen imam Fatih Göktaş (28), hayatını kaybetti.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen imam öldü
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DHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:41

Trabzon'un Çaykara ilçesi Köknar Mahallesi Merkez Camii’nde imam olarak görev yapan Fatih Göktaş’ın sabah namazına gelmemesi üzerine mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine Göktaş’ın yalnız yaşadığı eve jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, eve girdiklerinde Göktaş’ı hareketsiz buldu. Yapılan incelemede Fatih Göktaş’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Fatih Göktaş’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından memleketi Konya’ya gönderildi.


Etiketler: #trabzon #İmam #Zehirlenme

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