Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aksaray'da acı olay... İşten döndü, eşini ölü olarak buldu!

23.04.2026 14:00:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Ekmek satışını yaptıktan sonra evine dönen 74 yaşındaki adam eşini yatağında ölü olarak buldu. Olaya ilişkin Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da Pınar Mahallesi4019 Sokakta bulunan müstakil evde acı bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, halk ekmeği satışı yapan R.Ç. (74) sabah erken saatlerde evden çıkarak ekmek büfesine gitti. Ekmek satışı bittikten sonra saat 12.00 sıralarında evine gelen yaşlı adam kapıyı çaldı. Evde yalnız olan eşi Huriye Çelik'in (70) kapıyı açmasını bekleyen R.Ç. uzun süre çaldığı kapıya yanıt alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri R.Ç.'nin isteği üzerine kapıyı kırarak içeri girdi.

Eve giren yaşlı adam eşini hareketsiz halde yatakta buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı kadının öldüğünü tespit etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı. Polisin inceleme başlattığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #aksaray #ölü bulundu

İlgili Haberler

Evinde ölü bulundu: Eski eşi ve çocuklarına not bıraktı
Evinde ölü bulundu: Eski eşi ve çocuklarına not bıraktı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın eski eşine ve çocuklarına not bıraktığı öğrenildi.
98 yaşındaki erkek yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
98 yaşındaki erkek yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde yalnız yaşayan ve bir gündür haber alınamayan 98 yaşındaki Mehmet Arıkan evinde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kayıp olarak aranıyordu: Bahçede asılı halde ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu: Bahçede asılı halde ölü bulundu Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan adam kayısı bahçesinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.