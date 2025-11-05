Samsun'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.11.2025 10:36:00
DHA
Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 2'si ihraç öğretmen olmak üzere 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütün güncel yapılanması içerisinde olduğu değerlendirilen 2'si ihraç öğretmen olmak üzere 5 şüpheliye yönelik harekete geçti.

Polis, 3 Kasım'da saat 07.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadesi için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

