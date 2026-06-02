Aksaray'da TIR'da çıkan yangın ormana sıçradı

2.06.2026 17:46:00
Aksaray'da sanayi tipi tüp yüklü TIR'da yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Araç ve ormanda hasara yol açan yangın nedeniyle Aksaray-Nevşehir kara yolu trafiğe kapatıldı.
Aksaray-Nevşehir kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen sanayi tipi tüp yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

2 SAAT MÜDAHALE EDİLDİ

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından araç ve ormanlık alandaki yangın söndürüldü.

Araç ve ormanda hasara yol açan yangın nedeniyle kapatılan Aksaray-Nevşehir kara yolu olay sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Denizli'deki otobüs yangınından acı detaylar: Kazada 9 aylık bebeğiyle ölen baba, eşi ve oğlunu kurtarmış Aydın-Denizli Otoyolu’nda bariyerlere çarptıktan sonra alev alan yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 8 kişinin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı. Bayram tatili dönüşü, sınav yolculuğu ve aile ziyareti için otobüste bulunan yolculardan Civan Şen'in, eşi ve büyük oğlunu kurtardıktan sonra 9 aylık bebeği için alevlerin arasına geri döndüğü öğrenildi.
İzmir yangın sezonuna hazırlanıyor İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen kamu kurumları ve 30 ilçe belediyesi, 2026 orman yangını sezonuna yönelik hazırlıkları masaya yatırdı. Geçmiş yangınlardan çıkarılan dersler ışığında alınan ortak kararlarla, yangınlara karşı önleyici çalışmaların artırılması ve müdahale süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.
Beşiktaş'ta teknede yangın: Karadan ve denizden müdahale ediliyor İstanbul Beşiktaş'taki Bebek Sahili'nde 27 metre uzunluğundaki bir teknenin makine bölümünde çıkan yangına itfaiye ve Kıyı Emniyeti ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.