Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 milyon liralık vurgun iddiası: 'Yolsuzluk tahmin edilen rakamın da üstünde'

28 Eylül 2022 Çarşamba, 13:07

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, bugün düzenlediği basın toplantısında, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ertürk, "Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılan yolsuzluk ve vurgun, tahmin edilen rakamın çok üstünde. Posta pulundan tutun da icap görevine kadar her yerden kendilerine pay çıkarmışlar" diye konuştu.

"HABER YAPILMASAYDI SORUŞTURMA BAŞLAR MIYDI"

Ertürk, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yolsuzluk iddialarının araştırılması için Aksaray Valiliği tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı’na için talimat verildiğini, her iki kurumun hazırladıkları ön inceleme raporlarını valiliğe teslim ettiğini, Aksaray Valiliği’nin iddiaların ayrıntılı bir şekilde incelenmesi Sağlık Bakanlığı’ndan müfettiş talep ettiğini söyledi. Ertürk, bu inceleme devam ederken Aksaray’daki yerel bir haber sitesinden yayınlanan “Üzeri kapatılmaya mı çalışıyor” köşe yazısı üzerine harekete geçen Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aksaray Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yazı yazarak konuyla ilgili bir soruşturma yapılıp yapılmadığını sorduğunu anlatan Ertürk, "Yerel bir haber sitesinde yayınlana bu köşe yazsısı olmasaydı savcılık soruşturma başlatır mıydı diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"BİLGİ TALEBİNDE BULUNDUK"

Sağlık Bakanlığı müfettişi Özcan Altuntaş’ın Aksaray’a gelerek yolsuzluk iddialarını incelediğini ve bir rapor hazırladığını aktaran Ertürk, “Müfettişin hastanede yapmış olduğu incelemenin ardından, valiliğinin usulsüzlük ve yolsuzluk soruşturması hakkında bilgi talebinde bulunduk. Talep üzerine Aksaray Valiliği, üç klasör dosyayı Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’na teslim etti. Bakanlık, incelemenin yetişmeyeceğini söyleyerek valilikten ön incelemeyi incelemeye çevirme talebinde bulundu. Daha sonra valilik, bakanlıktan gelen bu talebi reddetti" dedi.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın belgeleri teslim etmesi üzerine Aksaray Valiliği’nin birçok isimle ilgili soruşturma izni verdiğini bunun üzerine savcılığın konuyu Konya Bölge İdari Mahkemesi’ne taşıdığını anlatan Ertürk, "Sanırım savcımıza deliller, ifadeler ve raporlar yetersiz gelmiş ki kararı Konya Bölge İdari Mahkemesi’ne taşıyarak konuya itiraz ediyor" diye konuştu.

"KOSKOCA HASTANE SANIK KONUMUNDA YARGILANIYOR"

Ertürk, "Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yapılan yolsuzluk ve vurgun, tahmin edilen rakamın çok üstünde. Posta pulundan tutun da icap görevine kadar her yerden kendilerine pay çıkarmışlar" dedi. Hastanenin cihaz ve ekipman bakımından sorumlu kişinin asıl mesleğinin marangozluk olduğunu, amcası olan Teknik Hizmetler Müdür Yardımcısı sayesinde bu işi yaptığını ve bakanlık müfettişinin bu duruma göz yumduğunu öne süren Ertürk, "Bu şahıs, icap görevini yeğeni Sedat Baydar ve birkaç arkadaşına vermiş. Sayıştay raporları var. Hastanede doktorlar hariç kimse icap ödemesi alamaz ama bu arkadaşlar alabiliyor. Haksızlık olduğunu defterdar raporu onaylıyor, fakat bakanlık müfettişi ‘burada bir usulsüzlük söz konusu değildir’ diyor" dedi.

Müfettiş raporundaki ‘Kablo tükenebilen bir malzeme olduğu için biz bunun alınıp alınmadığını bilemeyiz’ tespitine de tepki gösteren Ertürk, “Bir memurun, bir kişinin tek başına yapabileceği bir yolsuzluk değil bu. Koskoca Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi bir sanık konumunda yargılanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü bu olayın neresinde? Eğer ki bir sorumluğu var ise bu konun yeniden incelenmesini ve araştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"MESLEK LİSESİNDEN RİCA ETMİŞLER”

Hastanenin ihalesiz ve veresiye yaptığı alımlara da tepki gösteren Ertürk, şunları söyledi:

"Bir firmadan 50 bin 320 liralık bir perde alışverişi, yedek parça firmasından 45 bin 536 liralık yedek parça alımı, bilgisayar firmasından 789 bin 915 liralık, bir başka bilgisayar firmasından ise 278 bin 625 TL kartuş gibi malzeme alımı, Şehit Yavuz Çoban Lisesi’nden 475 bin tutarında dolap yapımı gibi birçok alım yapılmış. Hastane kimseye borcunu ödemediği için piyasada esnaf bulamadıklarından dolayı devletin kurumundan, meslek lisesinden rica etmişler. Onlar da yine ihalesiz şekilde o işi yapmış. Büro ve ofis malzemeleri satan bir firmadan 38 bin 394 lira, bir enerji firmasından 151 bin 722 liralık kamera ve güvenlik sistemi alışverişi yapılmış. Toplam rakam, bugünün parası ile 270 bin dolar ediyor, o da bugün 5 milyon TL’ ye tekabül ediyor. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yolsuzlukların açığa çıkartılması için çalışan Aksaray Valiliği’ne buradan teşekkür ediyorum."