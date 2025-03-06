Aksaray’da 10 metre derinliğinde obruk oluştu
Aksaray’ın Eskil ilçesinde tarla yolunda 6 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Çiftçiler, yetkililere haber vererek önlem alınmasını talep etti.
Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Karakol Yaylası’nda tarla yolunda büyük bir obruk oluştu. Dün meydana gelen çökme sonucu 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir çukur oluştuğu görüldü.
ÇİFTÇİLER GÖRÜNTÜLEDİ
Tarlalarına gitmek için yola çıkan çiftçiler, karşılaştıkları obruğu cep telefonlarıyla kayda aldı. Obruk nedeniyle endişelenen vatandaşlar, bölgede güvenlik önlemi alınması için belediye ekiplerine haber verdi.
Yetkililerin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.
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