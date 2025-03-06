Aksaray’da 10 metre derinliğinde obruk oluştu

Aksaray’ın Eskil ilçesinde tarla yolunda 6 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Çiftçiler, yetkililere haber vererek önlem alınmasını talep etti.

Aksaray’da 10 metre derinliğinde obruk oluştu
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 10:35

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Karakol Yaylası’nda tarla yolunda büyük bir obruk oluştu. Dün meydana gelen çökme sonucu 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir çukur oluştuğu görüldü.

ÇİFTÇİLER GÖRÜNTÜLEDİ

Tarlalarına gitmek için yola çıkan çiftçiler, karşılaştıkları obruğu cep telefonlarıyla kayda aldı. Obruk nedeniyle endişelenen vatandaşlar, bölgede güvenlik önlemi alınması için belediye ekiplerine haber verdi.

Yetkililerin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.


Etiketler: #aksaray #Eskil

İlgili Haberler

Kuraklık ve obruk tehdidi altındaki Konya’da şirket kapasite artışına gidecek: 12 sondaj kuyusuna izin

Kuraklık ve obruk tehdidi altındaki Konya’da şirket kapasite artışına gidecek: 12 sondaj kuyusuna izin
Konya'da 'obruk' tedirginliği... Yerleşim yeri yanında çatlak ve çökmeler oluştu!

Konya'da 'obruk' tedirginliği... Yerleşim yeri yanında çatlak ve çökmeler oluştu!
13 metre derinliğinde, 15 metre çapında... Konya'daki obruk tedirginlik yarattı!

13 metre derinliğinde, 15 metre çapında... Konya'daki obruk tedirginlik yarattı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler