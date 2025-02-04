Kuraklık ve obruk tehdidi altındaki Konya’da şirket kapasite artışına gidecek: 12 sondaj kuyusuna izin

Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 04:00

Her geçen gün kuraklığın arttığı ve obrukların oluştuğu Konya’da yanlış politikalar hız kesmiyor. Özellikle tarım alanlarında sondaj adı altında çalışmalar sürdürülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tuzlukçu’da jeotermal kaynak aranmasına izin verdi. Daha önce de seracılık faaliyetleri için jeotermal sondaj onayı alan Buhar Enerji Yatırım, henüz çalışmalara başlamadan kapasite artışına gitti. Bu proje kapsamında 1812 hektarlık ruhsat sahası içerisine 12 sondaj kuyusu açılacak. Şirketin projeyi gerçekleştireceği alan ise tarım, mera ve otlak vasfında bulunuyor. Ayrıca, Tuzlukçu Bağları Özel Proje Alanı’nın da kısmen içerisinde kalıyor. Projeye ilişkin görüş veren Konya Büyükşehir Belediyesi, Tuzlukçu Bağları Özel Proje Alanı’nda faaliyette bulunulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Konya’da yeraltı sularının çekilmesi sonucu obruklar oluşuyor. Geçen hafta, Konya Ovası’ndaki Karapınar’da yedi metre çapında ve 30 metre derinliğinde yeni obruk oluştu.

‘ANKARA’YA ULAŞTI’

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, obruk oluşumlarını tetikleyen unsurları Cumhuriyet’e anlattı.

Sondajların obruk oluşumunu hızlandırdığını vurgulayan Kesici, “Her taraf delik deşik edilince, salma suyla da tarım yapılınca obruklar oluşuyor. Sondajlara popülist yaklaşılmamalı. Konya’daki obruklar Sivas ve Ankara’ya kadar ulaştı” dedi. Konya’daki kurak iklime dikkat çeken Kesici, “Kurak iklimde su istemeyen, kurak iklim bitkisi üretilmeli. Pancar, mısır ve gonca gibi yem bitkilerinden uzak durulmalı. Susuzluk ve ‘vahşi sulama’ tarım toprağının da gücünü azaltıyor” diye konuştu.