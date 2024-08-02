Aksaray’da 4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı

Aksaray'da zabıta ekipleri tarafından yapılan operasyonda yanlarında çocuklarla birlikte dilenen 4 kadının üzerinden 30 bin 120 TL çıktı.

DHA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:42
Aksaray’da 4 dilencinin üzerinden 30 bin TL çıktı
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Aksaray Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, yanlarındaki çocuklarla birlikte dilenen 4 kadın yakalandı. İl dışından geldiği belirlenen dilencilerin üzerinden 30 bin 120 TL çıktı.

Paralara el konulurken, 4 kadın hakkında 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 1152'şer TL idari para cezası uygulandı.


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