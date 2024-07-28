AKP’den bir ‘Dilek Özçelik’ vakası daha: Murat Kurum’dan yaşlı kadına ‘dilenci’ muamelesi!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 23:07

Güncelleme: 28.07.2024 - 23:10

AKP’nin yerel seçimde İstanbul için aday çıkardığı ancak seçilemedikten sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na atadığı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rize'ye geldi.

Burada Murat Kurum’a Ayşe Yüksel adlı yaşlı bir kadın emekli ve dul maaşlarındaki farkın neden yatırılmadığını sordu. Bunun üzerine yaşlı kadınla kısa bir süre sohbet eden Kurum, Yüksel’e alışveriş kartı vermek istedi.

Yüksel ise "Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver" diyerek kartı almadı.

15 Nisan 2013’te dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da benzer bir hamlede bulunmuştu.

Kanser hastası Dilek Özçelik, Bakan Bayraktar’dan kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti. Bakan Bayraktar’ın cebine koyduğu parayı “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen ve yıllarca kanserle mücadele eden Dilek Özçelik, Tekirdağ’ın Saray İlçesi’nde ailesi ile birlikte yaşadığı evinde durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılmış ve 15 Ocak 2018 tarihinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.