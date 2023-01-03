Aksaray'da bir kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde silahla vurulmuş halde bir kişinin cesedi bulundu.
Aksaray'da silahla vurulan bir kişi ölü bulundu.
İlçeye bağlı İshaklıKarapınar köyü yakınlarında öğrenci servis minibüsü yanında bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, ihbarda bulundu.
Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, silahla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.
Jandarma ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Kenan Özcan olduğu tespit edildi.
Özcan'ın cenazesi otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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