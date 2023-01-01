Yozgat'ta bir kişi kamyonette ölü bulundu

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde bir kişi, süt toplamada kullanılan kamyonet içerisinde öldürülmüş halde bulundu.

İHA
01 Ocak 2023 Pazar, 01:35
Yozgat'ta bir kişi kamyonette ölü bulundu
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Boğazlıyan ilçesine bağlı Sırçalı belde mezarlığı yanında süt toplamada kullanılan kamyonet içinde ceset gören yurttaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, cesedin Sırçalı beldesinde ikamet eden 36 yaşındaki H.K.'ye ait olduğunu belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından tabanca ile öldürüldüğü tespit edilen H.K. morga kaldırıldı.


Yozgat

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