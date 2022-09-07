Aksaray'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi
Aksaray'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi.
Araçtaki A.E. ve S.A.B. tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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