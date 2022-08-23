Trabzon'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 59 sikke ve tarihi eser niteliği olan 8 kolye ucu bulundu.

AA
23 Ağustos 2022 Salı, 16:40
Trabzon'da 'tarihi eser kaçakçılığı' operasyonu: 1 kişi gözaltına alındı
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılıkla Mücadele Timleri, Akçaabat ilçesinde O.K'nin (47) çok sayıda tarihi eser kolye uçları ve sikkeleri piyasaya sürmeye çalıştığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

59 SİKKE VE 'KOL UCU' ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 59 sikke ve tarihi eser niteliği olan 8 kolye ucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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