Aksaray’da cip ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Aksaray’da gurbetçi ailenin bulunduğu cip ile yabancı uyruklu şahsın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 16:46
Aksaray’da cip ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı
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Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık köyü girişinde, gurbetten memleketi Aksaray’a izne gelen A.G. (40) idaresindeki yabancı plakalı Mercedes marka cip, karşı yönden seyreden yabancı uyruklu A.B. (24) yönetimindeki 44 ABT 339 plakalı Volvo marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonrası araç da adeta hurdaya dönerken, sürücüler ve araçlarda bulunan M.Ç. (23) ve A.K. (21) olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü A.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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