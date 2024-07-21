Aksaray’da kağıt fabrikasında yangın

Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:33

Güncelleme: 21.07.2024 - 17:33

Yangın, öğle saatlerinde Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Dentaş Kağıt Fabrikası’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sıkıştırılarak balya haline getirilen geri dönüşüm kağıtları aniden alev aldı. Kısa sürede tüm balyalara sıçrayan yangında fabrika bahçesi alevlere teslim oldu. Olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına geniş çaplı müdahalede bulunan ekiplere iş makinesi ve kepçeler de destek verdi.

Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürülürken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.