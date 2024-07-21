Aksaray’da kağıt fabrikasında yangın

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren Dentaş Kağıt Fabrikası’nda yangın çıktı. Sıkıştırılarak paketlenen kağıt ve geri dönüşüm malzemelerinin alevlere teslim olduğu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:33
Aksaray’da kağıt fabrikasında yangın
Abone Ol google-news

Yangın, öğle saatlerinde Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Dentaş Kağıt Fabrikası’nda çıktı. Edinilen bilgiye göre, sıkıştırılarak balya haline getirilen geri dönüşüm kağıtları aniden alev aldı. Kısa sürede tüm balyalara sıçrayan yangında fabrika bahçesi alevlere teslim oldu. Olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına geniş çaplı müdahalede bulunan ekiplere iş makinesi ve kepçeler de destek verdi.

Yangın 2 saat süren çalışma sonucu söndürülürken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

 


aksaray haberleri organize sanayi bölgesi haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Aydos Ormanı'nda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Aydos Ormanı'nda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bingöl’de orman yangını!

Bingöl’de orman yangını!
Nargile keyfi yangınla sonlandı!

Nargile keyfi yangınla sonlandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler