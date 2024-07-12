Aksaray'da düğünlerde havaya ateş açan 6 kişi yakalandı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:34

Güncelleme: 12.07.2024 - 12:35

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel toplum güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezindeki düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan, kaydettikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 6 kişi tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve otomobillerindeki aramalarda, 7 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.