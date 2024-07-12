Aksaray'da düğünlerde havaya ateş açan 6 kişi yakalandı

Aksaray'da düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 12:34
Aksaray'da düğünlerde havaya ateş açan 6 kişi yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel toplum güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezindeki düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan, kaydettikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 6 kişi tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve otomobillerindeki aramalarda, 7 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.


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