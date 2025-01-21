Aksaray'da defineciye suçüstü: Samanlarla gizlediği 36 metrelik tünelde yakalandı

Aksaray’da saman balyaları ile duvar örüp yaklaşık 36 metre uzunluğunda 2 metre derinliğinde tünel kazan defineci, kaçak kazı yaptığı esnada jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Aksaray'da defineciye suçüstü: Samanlarla gizlediği 36 metrelik tünelde yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 11:19

Tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Aksaray’da tarihi dokunun korunması ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Eşmekaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmekaya beldesinde bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Eskil İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri belirlenen bölgeyi takibe aldı. Saman balyaları ile adeta kendine duvar ören şahıs 2 metre derinliğinde yaklaşık 36 metre uzunluğunda tünel kazarak define aradı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

4 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri, yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Kaçak kazı yapılan tünele gerçekleştirilen operasyonda defineci şahıs tünel içinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan aramalarda 1 adet dedektör, 1 adet görüntü ünitesi, 3 adet detektör arama başlığı, 1 adet arama çubuğu, 1 adet görüntü ünitesi ve detektör taşıma yeleği, 1 adet şarj adaptörü, 2 adet bakır çubuk ve birçok materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Eşmekaya İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #aksaray

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