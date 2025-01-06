Aksaray'da 'evlat' dehşeti! Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı: 'Sarhoştum hatırlamıyorum'
Aksaray’da S.K. (46), tartıştığı babası Mehmet Kurt’u (70), bıçakla ağır yaraladı. Gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., "Sarhoştum hatırlamıyorum” dedi.
Ereğlikapı Mahallesi’nde dün saat 15.00 sıralarında Mehmet Kurt, oğlu S.K.’nin evine gitti. Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü S. K. babasını karnından bıçakladı.
Kurt, kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Kurt, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU AĞIR
Burada cerrahi yoğun bakımda tedaviye alınan Kurt’un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliye sevk edilen S.K., basın mensuplarının ‘Pişman mısınız’ sorusunu, “İnsan pişman olmaz mı? İsteyerek babasını bıçaklar mı? Sarhoştum hatırlamıyorum” diye yanıtladı.
Etiketler: #Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi #aksaray
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