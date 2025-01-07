Aksaray'da 'izinsiz kazıya' suçüstü: 5 kişi gözaltına alındı
Aksaray’da define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Sultanhanı ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şahsı takibe aldı. Şüpheliler boş arazide kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Yapılan aramada; 1 jeneratör, 1 delici, 2 delici ucu, 1 demir testere, 20 metre seyyar kablo, 1 elektrikli vinç, 2 merdiven, 2 kürek, 1 kazma, 1 el arabası, 1 kurulu iskele, 7 kova, 10 çuval, 2 litre benzin, 1 baret, 1 seyyar lamba, 1 pense ve 1 yıldız anahtar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.
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