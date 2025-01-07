Aksaray'da 'izinsiz kazıya' suçüstü: 5 kişi gözaltına alındı

Aksaray’da define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Aksaray'da 'izinsiz kazıya' suçüstü: 5 kişi gözaltına alındı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 11:40

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Sultanhanı ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 şahsı takibe aldı. Şüpheliler boş arazide kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada; 1 jeneratör, 1 delici, 2 delici ucu, 1 demir testere, 20 metre seyyar kablo, 1 elektrikli vinç, 2 merdiven, 2 kürek, 1 kazma, 1 el arabası, 1 kurulu iskele, 7 kova, 10 çuval, 2 litre benzin, 1 baret, 1 seyyar lamba, 1 pense ve 1 yıldız anahtar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #aksaray

İlgili Haberler

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ SATIŞ MEMURLUĞU
51 suç kaydı... Aksaray'da JASAT dedektiflerinden 3 hırsıza suçüstü!

51 suç kaydı... Aksaray'da JASAT dedektiflerinden 3 hırsıza suçüstü!
Aksaray’da üretildi yollara çıkıyor

Aksaray’da üretildi yollara çıkıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler