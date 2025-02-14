Aksaray'da dehşet... Elinden telefonu alındı, anne ve ağabeyini bıçakladı!
Aksaray'da elinden telefonu alındığı iddia edilen Yasin O. isimli şahıs, tartışma sonucu ağabeyini ve annesini bıçakladı. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Aksaray'da 5 katlı bir binanın 2'nci katında meydana gelen olayda Yasin O. isimli bir şahıs, elinden telefonunu alan ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Yasin O., ağabeyi Ali O. ile annesi Nutuya O.'yu bacaklarından bıçakla yaraladı.
Sesleri duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Nutuya O. ile Ali O., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri evden kaçan Yasin O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #aksaray #bıçaklı saldırı
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