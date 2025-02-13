Tanımadığı kadını bıçakladı: ‘Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı’

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasının 25 metre uzağında tanımadığı bir kadını bıçaklayan zanlı, "Kış geldi cezaevine girmem lazımdı" şeklinde ifade verdi.

Tanımadığı kadını bıçakladı: ‘Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı’
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İHA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:58

Olay, Bilecik merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede uzun süre gezen Kürşat Ç. isimli şahıs, Emniyet Müdürlüğü binasına 25 metre uzaklıkta yürüyen hiç tanımadığı Mine Ö.'ye cebinden çıkardığı bıçağı sapladı. 

Bacağından bıçaklanan kadın Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü binasına kaçıp sığınırken zanlı kısa sürede yakalandı. 

Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

“KIŞ GELDİ, CEZAEVİNE GİRMEM LAZIMDI”

Kürşat Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Şahsın mahkemede "Kış geldi, cezaevine girmem lazımdı" dediği öğrenildi.


Etiketler: #Bilecik #CEZAevi

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