Erkek vahşeti... Evli olduğu kadını bıçaklayıp intihar etti!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:23

Güncelleme: 13.02.2025 - 14:23

Merkez ilçeye bağlı Fatih Mahallesi'nde sabah erken saatlerde İbrahim G. (46) adlı erkek, şahıs henüz belirlenemeyen bir nedenle evli olduğu E.G. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim G., E.G.'yi kolundan ve göğsünden bıçakladı.

Ardından İbrahim G., aynı bıçağı kalbine sapladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede İbrahim G.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan E.G.’yi ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

E.G.’nin hastanedeki tedavisi devam ederken, İbrahim G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.