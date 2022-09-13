Aksaray'da dehşet: 'Miras' yüzünden kardeşini öldürdü
Aksaray'da Kemal Elçi (37), babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartıştığı kardeşi Kenan Elçi’yi (36) tabancayla başından vurarak öldürdü.
Hacılar Harmanı Mahallesi'nde 12 Eylül saat 21.00 sıralarında market işleten 4 çocuk babası Kemal Elçi, kardeşi, 2 çocuk babası Kenan Elçi'nin işlettiği markete gitti.
Burada iki kardeş arasında, babalarından miras kalan sattıkları tarlanın parası nedeniyle tartışma çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal Elçi, yanında getirdiği tabancayla kardeşi Kenan Elçi'nin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Kenan Elçi, olay yerinde yaşamanı yitirdi.
YAKALANDI
Kenan Elçi’nin cansız bedeni, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Kemal Elçi, yaklaşık 2 saat sonra polis tarafından yakalandı.
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