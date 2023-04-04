Aksaray'da ilkokulda 'deprem riski' tahliyesi
Aksaray'da deprem riski taşıdığı gerekçesiyle bir ilkokul için tahliye kararı verildi, öğrenciler başka bir okula nakledildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aksaray'ın Yeşilova beldesindeki Atatürk İlkokulu'nda inceleme yapıldı.
Okulun olası bir depremde yıkılma riski bulunduğu belirlendi.
Okul dün tahliye edilerek 67 öğrencinin beldedeki Cumhuriyet İlkokulu'na nakli yapıldı.
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