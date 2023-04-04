Aksaray'da ilkokulda 'deprem riski' tahliyesi

Aksaray'da deprem riski taşıdığı gerekçesiyle bir ilkokul için tahliye kararı verildi, öğrenciler başka bir okula nakledildi.

DHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:04
Aksaray'da ilkokulda 'deprem riski' tahliyesi
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aksaray'ın Yeşilova beldesindeki Atatürk İlkokulu'nda inceleme yapıldı.

Okulun olası bir depremde yıkılma riski bulunduğu belirlendi.

Okul dün tahliye edilerek 67 öğrencinin beldedeki Cumhuriyet İlkokulu'na nakli yapıldı. 



aksaray deprem Tahliye

İlgili Haberler

Japon hükümeti, Fukuşima'da iki bölgenin tahliye emrini kaldırdı

Japon hükümeti, Fukuşima'da iki bölgenin tahliye emrini kaldırdı
Küçükçekmece’deki 'kedi düşmanı' sanık ilk duruşmada tahliye edildi

Küçükçekmece’deki 'kedi düşmanı' sanık ilk duruşmada tahliye edildi
Haritaları bile çıkarılmıştı... Palu ailesi tahliye edildi!

Haritaları bile çıkarılmıştı... Palu ailesi tahliye edildi!

En Çok Okunan Haberler