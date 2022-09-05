Aksaray'da inşaatın temelinde biriken suda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:01

Aksaray Hürriyet Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta meydana gelen olayda İhsan Ş., serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla bir inşaatın temeli için açılan çukurda biriken suya girdi. Bir süre sonra arkadaşları sudan çıkarken İhsan Ş. gözden kayboldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşları durumu sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi. AFAD ekipleri yaptıkları arama sonucu İhsan Ş.'yi sudan çıkardı. İhsan Ş., tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.