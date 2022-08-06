Aksaray'da şüpheli olay: Duygu'yu silahla yaraladı, 'şakalaşırken vurdum' dedi

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:08

Taşpazar Mahallesi 814 Sokak’taki bir apartmanın 2’nci katında, Duygu İnce arkadaşı Mustafa Aral’ın 'yanında getirdiği' tabancayla vuruldu. İnce’nin kolundan giren kurşun, göğsüne saplandı. İnce, kanlar içinde yere yığılırken, Aral tabancayı evde bırakıp kaçtı.

DURUMU AĞIR

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Döne İnce gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duygu İnce’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ŞAKALAŞIRKEN KAZARA VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Komşularının ifadesine başvuran polis, Mustafa Aral’ı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin telefonla ulaşıp teslim olmasını istediği Aral, kız arkadaşını tabancayla şakalaşırken yanlışlıkla vurduğu öne sürdü.

Mustafa Aral’ı yakalama çalışmalarını sürdüren polis, Duygu'nun nasıl vurulduğunu araştırıyor.