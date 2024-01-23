İş cinayeti: İlk iş gününde yük asansöründen düşen işçi öldü!

Gaziantep'te parke ustası Muhammet Emin Arı (20) ilk iş gününde çalıştığı inşaatın 7'nci katından, yük asansöründen düşüp hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 16:41
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Olay, öğle saatlerinde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Parke ustası Muhammet Emin Arı, bir inşaat firmasında işe başladığı ilk gün, 9 katlı binanın 7'nci katında bindiği yük asansöründen düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, Arı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Muhammet Emin Arı'nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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