Aksaray'da işçi servisleri çarpıştı: 13 yaralı
Aksaray'da işçileri taşıyan midibüs ile minibüsünün çarpıştığı kazada 13 kişi, yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 08.00 sıralarında; kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Bünyamin Aydın (39) yönetimindeki 68 ADB 787 plakalı minibüs ile tekstil işçilerini taşıyan Celalettin Karakülah yönetimindeki 68 S 03 27 plakalı midibüs çarpıştı.
Kazada Dede Yalçın (35), Cemil Gevenç (30), Zekeriya Kaymaz (30), Turhan Yıldız (27), Kasım Candan (18), Hazret Kırlı (30), Erdal Ergin (32), Harun Uğur Çelik (42), Muhammed Emin Balkış (20), Hacı Yaka (40), Yunus Emre Gönen (25) Umut Öztürk (30) ve Volkan Keskin (26) yaralandı.
DURUMLARI İYİ
İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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