Aksaray'da 'kaçak kazıya' suçüstü: 8 kişi yakalandı

Aksaray'da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da 'kaçak kazıya' suçüstü: 8 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:13

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülağaç ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Ekipler, dağlık alanda kazı yapan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan el dedektörü, 3 kazma, 3 kürek, levye demiri ve bakır çubuğa el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #aksaray #izinsiz kazı #KAÇAK Kazı

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