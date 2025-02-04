Aksaray'da 'kaçak kazıya' suçüstü: 8 kişi yakalandı
Aksaray'da tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülağaç ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Ekipler, dağlık alanda kazı yapan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan el dedektörü, 3 kazma, 3 kürek, levye demiri ve bakır çubuğa el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #aksaray #izinsiz kazı #KAÇAK Kazı
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