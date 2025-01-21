Aksaray'da acı olay: 3 yaşındaki Ezgi yangında hayatını kaybetti
Aksaray’da müstakil bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5076 Sokak’ta müstakil bir evde yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre, sobadan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Evden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde alevlerin içinde kalan 3 yaşındaki Ezgi Argun’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden çocuğun babaannesi, ineklere su vermek için dışarı çıktığını belirterek, "10 dakika sonra evin içine girdiğimde her yer duman, ne olduğunu anlayamadım” dedi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Tarikatçı generallerle görev yapmam’ demiş
- Kayak merkezinde yangın faciası
- Ümit Özdağ gözaltına alındı!
- Tanju Özcan'dan, Bakan Ersoy'a sert yanıt
- Yangının çıktığı otelde Sözcü yazarı da vardı
- Faciada 13. kat ayrıntısı: AKP'li ismin ailesi de orada!
- Can kaybı 66'ya yükseldi!
- Alevlere teslim olan otelin sahibi ortaya çıktı
- Ümit Özdağ hakkında tutuklama talebi!
- İşte banka banka 50 bin liranın aylık getirisi!