Aksaray'da acı olay: 3 yaşındaki Ezgi yangında hayatını kaybetti

Aksaray’da müstakil bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Aksaray'da acı olay: 3 yaşındaki Ezgi yangında hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 21.01.2025 - 17:48

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5076 Sokak’ta müstakil bir evde yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre, sobadan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Evden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde alevlerin içinde kalan 3 yaşındaki Ezgi Argun’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden çocuğun babaannesi, ineklere su vermek için dışarı çıktığını belirterek, "10 dakika sonra evin içine girdiğimde her yer duman, ne olduğunu anlayamadım” dedi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.


Etiketler: #112 Acil #Yangın

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