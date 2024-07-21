Nargile keyfi yangınla sonlandı!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde balkonda nargile hazırlandığı sırada çıkan yangın korkuttu.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 08:10
Nargile keyfi yangınla sonlandı!
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Olay, gece saatlerinde Tatlıkuyu Mahallesi Körfez Caddesi’nde bulunan 7 katlı binanın terasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, balkonda nargile yakıldığı sırada yangın çıktı.

Yangın evdekiler tarafından söndürülürken, olayı gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen ekipler, olaya ilişkin inceleme başlattı.


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