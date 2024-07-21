Aydos Ormanı'nda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 14:46
Aydos Ormanı'nda yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
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İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.


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